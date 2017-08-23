Шувалов высказался за создание крипторубля

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Первый вице-премьер Игорь Шувалов назвал себя сторонником криптовалют и высказался за создание крипторубля.

"Но тема эта сложная. Мы когда проводили рабочую группу по блокчейну, то договорились, что будем осторожно работать, но не растягивая", — сказал Шувалов в интервью телеканалу РБК.

По его словам, сейчас ФСБ "активно работает на международном уровне и участвует в том, чтобы вопросы безопасности отрабатывались с самого начала".

Он подчеркнул, что криптовалюты уже нельзя "закрыть в сундук и спрятать под замок", тема будет развиваться, но так, чтобы не поставить национальную экономику под удар, а наоборот сделать ее более сильной. Шувалов отметил, что российские власти ориентируются и на опыт зарубежных стран, в частности, Швеции и Грузии.

"Мы за конкурентами наблюдаем серьезно и смотрим, где мы можем их обогнать", — добавил он.

Шувалов рассказал, что в обществе сформировалось несколько наивное отношение к этой теме, "что криптовалюты — это биткоины, мы все заболели майнингом, или думают, что они могут быстро заработать огромное состояние и все такое".

Он назвал подобное восприятие упрощенным, подчеркнув, что тема значительно шире.

"Блокчейн для нас — это не способность генерировать эквивалент денежных знаков, а в том числе, и, может быть, в первую очередь, это как механизм, который обеспечит очень профессиональную, прозрачную и быструю государственную услугу. Мы сейчас смотрим, как сделать так, чтобы через блокчейн предоставлять услуги по государственному реестру", — заключил он.

В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, а стоимость самой известной из них — биткоина — в текущем году неоднократно обновляла исторические максимумы. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать ли их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.