Суд отказался вызывать сына Евтушенкова свидетелем по делу "Башнефти"

УФА, 23 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии отклонил ходатайство АФК "Система" о вызове в суд в качестве свидетеля топ-менеджера АФК "Система", сына основного владельца корпорации Феликса Евтушенкова по делу об иске "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей убытков в пользу "Башнефти", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Евтушенков в июле подавал ходатайство о вступлении в процесс третьим лицом на стороне ответчика. Он обосновал свое желание тем, что в рамках спора по сути будет решаться вопрос о законности и правомерности решений, принятых советом директоров "Башнефти", председателем которого он являлся. Суд тогда отказался привлечь Евтушенкова в процесс.

В среду решение также оказалось отрицательным. "Ходатайство о вызове Евтушенкова отклонить", — объявила судья Ирина Нурисламова.

Также суд отказался вызвать в качестве свидетеля топ-менеджера АФК "Система" Михаила Черного, который ранее являлся членом совета директоров "Башнефти" и в том числе занимался подготовкой к реорганизации башкирской нефтекомпании.