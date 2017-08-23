БРИКС обсуждает возможное расширение уставного капитала НБР, заявил Рябков

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Страны БРИКС рассматривают возможность расширения уставного капитала своего банка развития, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы обсуждаем вопросы, связанные с докапитализацией этого института", — сказал он в интервью китайским и японским СМИ.

"Имеется в виду расширение уставного капитала банка", — уточнил российский дипломат.

Говоря о перспективах расширения экономического сотрудничества в рамках БРИКС, он высказал мнение о том, что со временем появятся площадки и инструменты, которые позволят углубить это взаимодействие.

"Все должно идти и развиваться естественным путем", — подчеркнул Рябков.

Новый банк развития был создан странами БРИКС в июле 2014 года. Штаб-квартира банка находится в Шанхае. Планка максимально возможного капитала установлена на уровне 100 миллиардов долларов. Главной задачей банка является финансирование инфраструктурных проектов в государствах БРИКС и развивающихся странах.