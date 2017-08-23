Россия почти полгода остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россия в июле пятый месяц подряд заняла первое место по объему поставок нефти в Китай, экспортировав в эту страну 4,97 миллиона тонн "черного золота", передает агентство Блумберг со ссылкой на данные Главного таможенного бюро республики.

Китайский импорт нефти из России в июле вырос на 54% в годовом выражении, при этом в июне было импортировано 5,22 миллиона тонн.

Саудовская Аравия поставила в июле 3,99 миллиона тонн нефти, что на 0,82% меньше, чем годом ранее. В июне индикатор составлял 3,85 миллиона тонн.

Ангола экспортировала в Китай 3,91 миллиона тонн нефти, показатель снизился в годовом выражении на 17%. Месяцем ранее объем импорта этого сырья из Анголы в Китай составил 4,11 миллиона тонн.

Импорт из Ирака увеличился на 16% в годовом выражении, до 3,64 миллиона тонн. В июне показатель составлял 3,43 миллиона тонн.

Импорт нефти в Китай из Ирана вырос на 0,45% в годовом выражении, до 2,42 миллиона тонн. Месяцем ранее индикатор находился на отметке 2,12 миллиона тонн.