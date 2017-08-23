Объем частных инвестиций в ТОР "Курилы" составит 10 миллиардов рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 авг – РИА Новости. Объем частных инвестиций в территорию опережающего развития (ТОР) "Курилы" составит не менее 10 миллиардов рублей, сообщает в среду пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока.

В среду в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании 18-ой дальневосточной ТОР "Курилы".

"По оценкам специалистов Минвостокразвития, общий объем частных инвестиций в проекты этой ТОР составит не менее 10 миллиардов рублей, совокупные поступления в бюджет до 2026 года от налогов и сборов, с учетом предоставляемых государством инвесторам ТОРов налоговых льгот, составят более 5,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Площадка территории опережающего развития будет создана в селе Малокурильское на острове Шикотан (Южные Курилы).

Отмечается, что рыбокомбинат "Островной" планирует вложить в свой проект 7,4 миллиарда рублей. В 2017 году под гостиницу для персонала перестроят административное здание. На втором этапе в 2018 году будут построены новый консервный завод, корпус под линию рыбомучной установки, морозильный склад на 15 тысяч тонн единовременного хранения, а также новое административной здание и столовая.

Кроме того, до 2020 года будут введены в эксплуатацию два роботизированных морозильных завода, запущен завод по глубокой переработке тресковых и лососевых пород рыб. Продукция будет поставляться как на внутренний российский рынок, так и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона – в Японию, Китай, Южную Корею и другие страны.

Кроме этого, Минвостокразвития России изучает предложения и других инвесторов. Речь идет о проектах по строительству рыбоперерабатывающих предприятий, развитию марикультуры и рыбоводства, созданию электростанций малой мощности с использованием возобновляемых источников энергии, инфраструктурных проектах по развитию экологического туризма и созданию туристско-рекреационных зон и мини-отелей, а также о проекте по освоению золоторудного месторождения на Южных Курилах.

"ТОР "Курилы" создается потому, что российские инвесторы высказали интерес и готовность реализовывать именно здесь свои проекты. Режим ТОР позволяет также и иностранным инвесторам на равных условиях с российскими реализовывать свои проекты. ТОР "Курилы" является уникальной площадкой для реализации различных инвестиционных проектов в рыбной отрасли, области чистой энергетике и добыче полезных ископаемых", — цитирует министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушку пресс-служба.

Министр также отметил, что тот факт, что сегодня идут переговоры о совместной российско-японской хозяйственной деятельности на Курилах, не означает, что жизнь на островах должна остановиться до принятия итогового решения.

"Двусторонние переговоры не должны приостановить процесс социально-экономического развития Курил. Действует федеральная целевая программа развития острова до 2025 года, появляются новые инвестиционные проекты", — приводит пресс-служба слова Галушки.