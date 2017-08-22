Штайнмайер не стал комментировать планы Шредера насчет "Роснефти"

ТАЛЛИН, 22 авг — РИА Новости, Николай Адашкевич. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, прибывший во вторник с официальным двухдневным визитом в Таллин, не стал комментировать выдвижение экс-канцлера страны Герхарда Шредера на место в совете директоров российской компании "Роснефть".

"Президент Германии по таким вопросам публично не высказывается",- сказал Штайнмайер во вторник на совместной с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд пресс-конференции в Таллине.

Как сообщалось ранее, правительство РФ выдвинуло кандидатов в совет директоров "Роснефти", среди них — министр энергетики РФ Александр Новак, а также председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер. В общей сложности от РФ выдвинуты семь кандидатов. В список, помимо Новака и Шредера, вошли члены нынешнего совета директоров компании: помощник президента РФ Андрей Белоусов, глава "Роснефти" Игорь Сечин, управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг, профессор ВШЭ Олег Вьюгин, независимый директор Дональд Хамфриз.

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала намерение Герхарда Шредера претендовать на место в совете директоров "Роснефти", отметив, что то, что "делает господин Шредер, ненормально".

Сам Шредер заявил, что будет претендовать на место в совете директоров "Роснефти", несмотря на критику в свой адрес. По его мнению, интеграция России в мировую экономику и интеграция российской энергетики имеют большое значение. Он подчеркнул, что у "Роснефти" есть значительные интересы в Германии, особенно на востоке.