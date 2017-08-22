Россия и Турция согласовали на выставке в Измире контракты на $820 млн

ИЗМИР (Турция), 22 авг — РИА Новости, Алёна Палажченко. Российские и турецкие компании предварительно согласовали в ходе 86-й Измирской международной межотраслевой выставки контракты на сумму около 820 миллионов долларов, сообщил РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов во вторник.

Выставка-ярмарка в Измире проходила с 18 по 22 августа. Россия участвовала в ней в качестве страны-партнера.

"Все дни выставки проходили с напряженным графиком встреч. Только по данным Российского экспортного центра, в формате MatchMaking было проведено 196 встреч, внушительным результатом которых стал выход на сумму порядка 820 миллионов долларов в ходе обсужденных контрактов", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в первый день работы выставки было подписано шесть очень важных и перспективных соглашений: между АНО "Центр поддержки экспорта Владимирской области" и Комитетом внешнеэкономических связей Турции; между Российско-турецким деловым советом и Ассоциацией молодых бизнесменов Эгейского региона; между российским общественным объединением "Опора России" и Агентством по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства Турции; между "Интер РАО Инжиниринг" и турецкой строительно-монтажной компанией UET; между ПАО "КАМАЗ" и компанией Tırsan Kardan; между ООО "СтавПрицеп" и Akkar Trailer Axle Co.

"На ярмарку привезли свои разработки компании, работающие с новыми технологиями на стыке науки и производства. Россия представила несколько моделей новых вертолетов, спасательного оборудования для шахтеров, новейшее станкостроительное оборудование, обновленную серию моделей машин автогиганта ГАЗ и многое другое", — сказал Каламанов.

Он добавил, что в рамках темы ярмарки "Энергетика и инновации" многие российские компании представляли именно эти сектора экономики.

"Новым направлением взаимодействия сторон является межрегиональное сотрудничество. Примером этому была моя поездка на деревообрабатывающий завод холдинга Yildizlar в провинции Маниса, который мы посетили вместе с представителями Владимирской области", — добавил Каламанов.

Он отметил, что в работе российской экспозиции также приняли участие объединенные экспозиции Тульской, Липецкой, Воронежской областей, Ставропольского края, Татарстана и Северной Осетии.

"В рамках экспозиции свою продукцию и услуги представили свыше 45 компаний из различных секторов экономики, таких как энергетика, добыча угля и нефтедобыча, агропромышленный комплекс и продукты питания, строительный сектор и инжиниринг, металлообработка и металлургия, туризм", — заявил замминистра.