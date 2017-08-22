Суд в Киеве разрешил компании Коломойского не платить штраф в $39 миллионов

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Хозяйственный суд Киева отменил решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), который наложил штраф на нефтеперерабатывающую компанию "Укртатнафта", совладельцем которой является украинский бизнесмен Игорь Коломойский, в размере 1 миллиард гривен (около 39,3 миллиона долларов) за искажение результатов пяти аукционов по продаже нефти и газоконденсата.

Соответствующее судебное решение было принято по иску "Укртатнафты" к АМКУ, оно опубликовано в государственном реестре судебных решений Украины.

В решении суда говорится, что АМКУ при принятии решения о штрафе "неполно и ненадлежащим образом выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела", "обстоятельства, признанные комитетом установленными и имеющими значение для дела, не проверялись и не устанавливались должным образом, а выводы, изложенные в решении, основаны на предположениях и не соответствуют действительным обстоятельствам дела".

"Учитывая вышеизложенное, суд считает исковые требования обоснованными, доказанными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела и не опровергнутым должным образом и в установленном законом порядке ответчиком, а значит, подлежащими удовлетворению", — говорится в судебном решении.

Судебный вердикт может быть обжаловано в апелляционном порядке.