МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания Burger King в России выпустила собственную криптовалюту на блокчейн-платформе Waves, которую назвала "вопперкоин", говорится в пресс-релизе российского Burger King.

"Российский Burger King выпустил собственную криптовалюту на блокчейн-платформе Waves. Она называется "вопперкоин" в честь самого продаваемого бургера сети. Количество — один миллиард вопперкоинов. Дополнительная эмиссия возможна", — говорится в релизе.

Сеть планирует перечислять покупателям вопперкоины на криптовалютный кошелек после того, как посетитель пришлет скан своего чека. За один купленный "Воппер" начисляется один вопперкоин.

В конце июня российский Burger King заявил о намерении начать в текущем году принимать биткоины. Виртуальная валюта биткоин, которая может использоваться для финансовых операций, включая покупку в интернете товаров или услуг, появилась в 2009 году. Кроме того, существует возможность обменять биткоины на одну из традиционных валют. За прошедший год многие западные банки сообщили о работе с биткоинами.

Обращение биткоинов пока не регулируется в России. В начале июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.