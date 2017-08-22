"Альфа-Капитал" начала проверку после отправленного сотрудником письма

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. УК "Альфа-Капитал" проводит внутренний анализ действий своего сотрудника Сергея Гаврилова, разославшего на прошлой неделе письма о проблемах в четырех крупных российских банках, на предмет соответствия корпоративным процедурам, стандартам и профессиональным компетенциям, сообщили РИА Новости в компании.

"В отношении сотрудника компании Гаврилова проводится тщательный внутренний анализ его действий на предмет соответствия корпоративным процедурам и стандартам, а также профессиональным компетенциям. Все решения будут приняты после завершения необходимых внутренних процедур", — заявили в пресс-службе "Альфа-Капитала".

На прошлой неделе стало известно, что УК "Альфа-Капитал" предупредила своих клиентов о проблемах "ФК Открытие", Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. В разосланном письме утверждалось, что ситуация вокруг этих банков может быть окончательно решена уже этой осенью. Сама УК "Альфа-Капитал" уже заявила, что в письме была изложена личная точка зрения ее сотрудника и какой-либо непубличной негативной информацией в отношении данных банков она не обладает. В понедельник компания отозвала это письмо.