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Экономика

США отправили на Украину первую партию угля

10:0422.08.2017
(обновлено: 10:32 22.08.2017)
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© Fotolia / IvanУголь. Архивное фотоУголь. Архивное фото
© Fotolia / Ivan

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Вашингтон отправил Киеву первую партию угля в рамках соглашения между компаниями "Центрэнерго" и Xcoal Energy & Resources, сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Отгрузка угля в вагоны на шахте имени Челюскинцев в Донецке
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Посол Украины в США Валерий Чалый принял участие в церемонии отправки американского энергетического угля для нужд ПАО "Центрэнерго" в морском порту Балтимор (США). С американской стороны в мероприятии приняли участие заместитель министра торговли США Израэль Эрнандес, помощник министра энергетики США по международным вопросам Уэлс Гриффит и руководство компании Xcoal", — говорится в сообщении.

О поставках угля из Пенсильвании стороны договорились во время июньского визита президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон. Накануне глава "Центрэнерго" Олег Козенко сообщил о подписании соответствующего контракта с Xcoal Energy & Resources.

Контракт предусматривает поставку Украине до конца года 700 тысяч тонн энергетического угля. В начале сентября ожидается прибытие корабля с первой партией объемом 85 тысяч тонн, а до конца сентября будет еще одна партия объемом 125 тысяч тонн, в дальнейшем до конца года ожидается прибытие одного-двух кораблей ежемесячно. В Киеве заявили, что благодаря американскому углю рассчитывают без проблем пройти отопительный сезон 2017-2018 годов.

Шахтер показывает уголь на шахте Глубокая в Шахтерске
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Цена первой партии американского угля составит 113 долларов за тонну с учетом доставки в одесский порт, цена будет варьироваться от поставки к поставке, сообщил глава украинской госкомпании.

Киевские власти начали поиск новых поставщиков минерального топлива после отказа от закупок угля у самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В 2016 году антрацит на Украину поступал из двух стран — из России и ЮАР.

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