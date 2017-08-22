ФАС продлила операторам срок исполнения предупреждения по роумингу

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлила срок исполнение предупреждения по роумингу для всех операторов "большой четверки" до 15 декабря, при этом все операторы выразили готовность исполнить его в срок, говорится в сообщении ФАС.

В середине июля антимонопольная служба предупредила операторов "большой четверки" — МТС, "Вымпелком" (бренд "Билайн"), "Мегафон" и "Т2 Мобайл" (бренд Tele2) — о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России. Служба предписала избавиться от разницы в ценах к 13 августа.

"Все операторы связи, которым антимонопольная служба выдала предупреждение, выразили готовность его исполнить и направили в ФАС России ходатайства о продлении срока. Оценив мотивированные ходатайства, антимонопольное ведомство установило новый срок исполнения предупреждения для всех операторов связи – 15 декабря 2017 года", — говорится в сообщении службы.

При этом операторы связи ежемесячно должны предоставлять в ФАС отчет о ходе исполнения предупреждения. "Антимонопольная служба считает, что исполнение предупреждения позволит сформировать единое телекоммуникационное пространство и соблюсти права всех абонентов на территории Российской Федерации", — отмечают в ФАС.