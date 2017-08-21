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Экономика

В Татарстане намолотили 2,15 миллиона тонн зерна

18:0821.08.2017
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© РИА Новости / Дмитрий СтепановПерейти в фотобанкУборка пшеницы. Архивное фотоУборка пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
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КАЗАНЬ, 21 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Более 2 миллионов тонн зерна намолочено в Татарстане после обмолота 40% площадей, средняя урожайность превышает прошлогоднюю, сообщил в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.

Зерновые. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Татарстан ожидает сохранения урожая зерновых на уровне 2016 года

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что республика в 2017 году планирует сохранить сбор зерновых на уровне 2016 года — 4 миллиона тонн, собрать 2,5 миллиона тонн сахарной свеклы, 1,5 миллиона тонн картофеля, 270 тысяч тонн маслосемян и 3 миллиона тонн кормов. Однако, по словам Минниханова, в этом году обилие дождей в июне — начале июля на фоне недостатка суммы эффективных температур может сказаться на качестве зерновых.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана отмечал ранее, что в целом в этом году уборка зерновых в республике начата со значительным опозданием из-за сложных погодных условий и потребуется гораздо больше усилий, чтобы своевременно и без потерь убрать выращенный хлеб.

"Погодные условия прошедшей недели были вполне комфортными для ведения уборки хлебов. Последние дни стабильно убираем свыше 180 тысяч тонн зерна в день… На текущее время в закрома республики поступило 2,15 миллиона тонн зерна. При этом высокая урожайность сохраняется — 36,6 центнера с гектара, плюсом 9 центнеров с гектара к прошлому году", — сказал Ахметов на совещании, которое провел президент Татарстана.

Уборка урожая. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Россия планирует собрать 120-125 млн тонн зерна в 2018 году
По информации министра, удельный вес убранных площадей составляет около 40%. Ахметов отметил, что стабильно высокие темпы уборки держат Заинский, Апастовский, Чистопольский, Алькеевский районы республики. Высокие темпы уборки в предстоящие дни, по его словам, необходимо сохранить повсеместно.

Минниханов призвал сельхозпроизводителей максимально использовать погожие дни для уборки урожая, мобилизовав для этого все ресурсы. Перед началом уборочной кампании президент Татарстана с учетом сложных погодных условий нынешнего года принял решение о выделении 200 премий по 100 тысяч рублей механизаторам, которые продемонстрируют лучшие показатели. Всего, по информации минсельхозпрода республики, в текущем году предстоит убрать 1,8 миллиона гектаров различных культур, в том числе 1,6 миллиона гектаров зерновых, на жатве заняты 3,4 тысячи комбайнов.

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