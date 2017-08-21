Суд отложил иск "Системы" о заморозке дивидендов на акции под арестом

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 26 сентября рассмотрение заявления АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест", в котором компании просят признать незаконными действия и решения судебных приставов-исполнителей, наложивших запрет на получение дивидендов по акциям, арестованным в рамках дела по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Заявители требуют признать недействительными постановления от 26 июня и 24 июля 2017 года. Ответчиками указаны заместитель начальника отдела — старший судебный пристав МОСП по ОИП Светлана Пылаева и судебный пристав-исполнитель МОСП по ОИП УФССП по Москве Ольга Сталь.

Рассмотрение дела по существу в понедельник не состоялось из-за отсутствия надлежащего извещения о судебном разбирательстве двух третьих лиц.