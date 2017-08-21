Прямые авиарейсы из Петербурга на Тенерифе возобновятся в октябре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 27 октября 2017 года откроет прямые регулярные перелеты из Санкт-Петербурга на остров Тенерифе (Канарские острова, Испания), сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").

Прямое авиасообщение между Санкт-Петербургом и испанским островом не осуществлялось с апреля 2015 года.

Рейсы будут выполняться по пятницам на воздушных судах Airbus.

"Уральские авиалинии" входят в пятерку крупнейших перевозчиков аэропорта "Пулково". За первое полугодие авиакомпания обслужила в аэропорту Петербурга 377,9 тысячи человек, что на 25% больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года. В текущем летнем сезоне маршрутная сеть перевозчика включает в себя более 20 направлений полетов из Санкт-Петербурга.