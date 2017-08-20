Суд отказался арестовывать турбины в Крыму по заявлению Siemens

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Siemens к структурам "Ростеха" по поводу поставки турбин для электростанций в Крыму, предварительные слушания назначены на 18 сентября, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Siemens ранее заявлял, что в Крым незаконно были поставлены четыре предназначенные для проекта в Тамани газовые турбины. ОАО "ВО "Технопромэкспорт", находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, в свое время заключило контракт с Siemens на покупку четырех турбин для проекта в Краснодарском крае, который в итоге не был реализован. Действующее ООО "ВО "Технопромэкспорт", строящее в Крыму две теплоэлектростанции, согласно его сообщению, купило турбины для них на вторичном рынке и провело их модернизацию силами российских заводов и инжиниринговых компаний.
Что касается ООО "Сименс технологии газовых турбин", в немецком концерне поясняли РИА Новости, что оно включено в число ответчиков по техническим причинам в связи с особенностями ведения арбитражного процесса в РФ, а реальные претензии предъявляются только "Технопромэкспорту".
Российские власти уверены, что турбины оказались в Крыму на законных основаниях, поскольку они прошли серьезную переделку с применением российских технологий, в частности была увеличена их мощность. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно указывал, что поставленные на полуостров турбины российского происхождения. Вместе с тем, Евросоюз в начале августа ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым, под которые, в частности, попали ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт", а также их гендиректор.