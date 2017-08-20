Суд отказался арестовывать турбины в Крыму по заявлению Siemens

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Siemens к структурам "Ростеха" по поводу поставки турбин для электростанций в Крыму, предварительные слушания назначены на 18 сентября, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

При этом суд оставил без удовлетворения заявление Siemens об обеспечительных мерах — аресте турбин и запрет на их монтаж. Иск поступил в арбитраж 11 июля. Истец требует признать недействительной сделку и применить последствия недействительности сделки, реквизиты которой в материалах суда пока не сообщаются. Ответчиками в иске указаны ОАО "ВО "Технопромэкспорт", ООО "ВО "Технопромэкспорт" и ООО "Сименс технологии газовых турбин" (на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам").

Siemens ранее заявлял, что в Крым незаконно были поставлены четыре предназначенные для проекта в Тамани газовые турбины. ОАО "ВО "Технопромэкспорт", находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, в свое время заключило контракт с Siemens на покупку четырех турбин для проекта в Краснодарском крае, который в итоге не был реализован. Действующее ООО "ВО "Технопромэкспорт", строящее в Крыму две теплоэлектростанции, согласно его сообщению, купило турбины для них на вторичном рынке и провело их модернизацию силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

Что касается ООО "Сименс технологии газовых турбин", в немецком концерне поясняли РИА Новости, что оно включено в число ответчиков по техническим причинам в связи с особенностями ведения арбитражного процесса в РФ, а реальные претензии предъявляются только "Технопромэкспорту".

Арбитраж Москвы 12 июля оставил иск без движения ввиду нарушения истцом процессуальных норм при подаче иска. Как отметил тогда суд, иск был подписан лицом, чьи полномочия не подтверждены в установленном порядке, кроме того, не были представлены доказательства соблюдения обязательного досудебного претензионного порядка разрешения спора. Суд обязывал Siemens устранить нарушения до 21 августа.

Российские власти уверены, что турбины оказались в Крыму на законных основаниях, поскольку они прошли серьезную переделку с применением российских технологий, в частности была увеличена их мощность. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно указывал, что поставленные на полуостров турбины российского происхождения. Вместе с тем, Евросоюз в начале августа ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым, под которые, в частности, попали ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт", а также их гендиректор.