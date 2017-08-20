Немецкий политик считает абсурдной санкционную политику в отношении России

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч считает, что человек, знающий Россию, не может верить в то, что с помощью санкционной политики можно чего-либо добиться.

"Я считаю ошибкой политику федерального правительства, которое полагает, что с помощью санкций можно чего-то добиться. Это абсурд. Кто знает Россию, знает о том, что в ходе Второй мировой войны миллионы людей там погибали от голода и жажды, тот не может всерьез думать, что эти глупые санкции поставят ее на колени", — заявил политик, отвечая на вопросы интервью писателя Владимира Каминера, представленного на сайте таблоида Bild.

Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что европейские и американские санкции в отношении РФ выполняют свои функции "только условно".

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении РФ, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.