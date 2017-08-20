Британия опубликует документы о своей позиции в переговорах по Brexit

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Великобритания на неделе опубликует ряд документов, в которых будет обозначена ее стратегическая позиция на переговорах по выходу страны из Евросоюза, заявил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

Как сообщает агентство Рейтер, в документах будет прописана позиция Британии по целому комплексу вопросов — от регулирования товарооборота до защиты информации. В министерстве по делам Brexit заявили, что на грядущей неделе будут опубликованы два документа, в которых обозначена формальная позиция Британии на переговорах по выходу страны из Евросоюза, а также ряд предложений по будущим отношениям с ЕС.

"В ближайшие дни мы продемонстрируем нашу точку зрения еще подробнее с помощью пяти новых документов — все они являются частью нашей работы по продвижению переговоров, и убедимся, что можем без сомнения показать, что к октябрю мы достигнем значительного прогресса по вопросам выхода (из ЕС), так что мы сможем двигаться вперед в обсуждении наших будущих отношений", — цитирует агентство заявление Дэвиса.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

Ранее сообщалось, что Великобритания уверена, что сможет достичь "достаточного успеха" в переговорах с Европейским союзом по выходу страны из ЕС к октябрю, что позволит перейти к новой фазе переговоров по Brexit.