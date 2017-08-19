Экономика данных, или Почему Facebook должен нам платить

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Цифровая эпоха принесла корпорациям новый тип активов — пользовательские данные. Крупнейшие компании скрупулезно собирают или покупают информацию, которой пользователи делятся в интернете совершенно бесплатно. О том, почему данные называют новой нефтью и можно ли заставить соцсети платить нам базовый безусловный доход — в материале РИА Новости.

Любой ваше действие в Сети оставляет след, который не исчезает. Неважно, пытаемся ли мы узнать у поисковиков как тренировать собаку, заказываем ли пиццу онлайн, скачиваем игры из AppStore или Google Play, делимся спортивными успехами с приложениями или используем умные часы. Чем больше у вас устройств, тем больше данных они собирают, и за эти данные корпорации готовы платить: продавать товары или услуги потребителям, о которых известно буквально все, можно гораздо проще и эффективней.

Масштаб влияния

В этом столетии данные будут столь же мощным драйвером роста и изменений, каким нефть была в предыдущем, констатируют эксперты влиятельного британского журнала The Economist.

Потоки данных создали новую инфраструктуру, новые предприятия, новые монополии, новую политику и принципиально новую экономику. Цифровая информация извлекается, уточняется, оценивается, покупается и продается различными путями. Она меняет правила игры для рынков и требует новых подходов от регуляторов. И за то, кто должен владеть и извлекать выгоду из данных, развернутся настоящие войны.

Аналитики IDC прогнозируют, что цифровая вселенная (данные, создаваемые и копируемые каждый год) к 2025 году достигнет 180 зеттабайт (это 180 с 21 нулями). Чтобы перекачать их все через обычное широкополосное интернет-соединение, потребуется 450 миллионов лет.

Для обработки непрерывно растущего количества данных крупные корпорации, такие как Amazon и Microsoft, строят мощные дата-центры и активно используют облачные технологии.

© Fotolia / cookiecutter Сервера в технологическом центре обработки данных © Fotolia / cookiecutter Сервера в технологическом центре обработки данных

Источники данных

С ростом объема информации принципиально поменялось и ее качество — речь уже не идет о базах данных имен и других четко определенных критериях, таких как пол, возраст и доход. Новая экономика предполагает быстрый анализ огромных потоков данных, появляющихся в реальном времени, в первую очередь фотографий и видео, генерируемых огромной армией пользователей социальных сетей.

Например, Facebook и Google изначально использовали собранные о пользователях данные, чтобы лучше таргетировать рекламу. Но в последние годы они поняли: вся эта информация весьма полезна и для создания различных "когнитивных" сервисов на основе искусственного интеллекта, ряд из которых, в свою очередь, станет новыми источниками дохода.

Это, например, визуальное распознавание и оценка личности человека путем анализа того, что он пишет. Все эту информацию можно продать — и она уже продается — другим компаниям, которые затем распоряжаются ей в своих интересах.

Экономика данных

Экономика данных только сейчас обретает свою форму, и работает все примерно так:

Есть хищники — те же Google и Facebook, сосредоточившие в своих руках огромное количество данных, и есть полчища более мелких компаний, пытающихся получить свой кусочек пирога. Вcе они применяют мощный экономический механизм — "эффект сети передачи данных": информация используется, чтобы привлечь еще больше пользователей, которые затем генерируют еще больше данных, а те, в свою очередь, помогают улучшить продукт или услугу. А что в результате? Привлечение еще большего количества пользователей.

Наблюдатели указывают: этот рынок нужно регулировать — позволить продавать и покупать личную информацию, предоставив продавцу (пользователю) право определять, какие сведения о себе разглашать, а какие нет. Всемирный экономический форум предложил концепцию "банковского счета данных". Согласно ей, информация о человеке должна "находиться в учетной записи, где ее можно контролировать и учитывать, управлять ей и обмениваться".

Пока же люди легко отдают личные данные в обмен на "бесплатные" услуги.

Facebook как источник дохода

Но согласны с этим не все, ведь если данные — это новая нефть, то именно они и должны стать новым источником дохода в XXI веке.

И именно "нефтяной" опыт тут можно взять за основу. В 1976 году избиратели Аляски одобрили конституционную поправку для создания постоянного инвестиционного фонда, финансируемого за счет доходов от добычи нефти. Несколько лет спустя фонд, накопивший немалые средства в период "нефтяного бума", начал выплачивать дивиденды зарегистрированным жителям штата.

Фонд действует до сих пор. За последнее десятилетие ежегодная выплата каждому жителю Аляски составляла от 878 до 2072 долларов. По сути, это универсальный базовый доход, выплачиваемый независимо от социального вклада или богатства. И хотя Аляска не входит в число самых богатых штатов США, там менее всего проявляется имущественное неравенство, и один из самых низких уровней бедности — отчасти благодаря этим дивидендам.

© AP Photo / Paul Sakuma Глава Facebook Марк Цукерберг в штаб-квартире Facebook в Пало-Альт, США © AP Photo / Paul Sakuma Глава Facebook Марк Цукерберг в штаб-квартире Facebook в Пало-Альт, США

"Аналогичным образом должны поступить Google и Facebook, сидящие на бесплатных пользовательских данных, которые они затем продают рекламодателям. Запустив такие постоянные фонды, эти компании внесут свой социальный вклад и сделают возможным получение прибыли от коллективно создаваемого и столько ценного ресурса, как данные", — предлагает обозреватель Financial Times Джон Торнхилл.

В этом случае пользователи соцсети смогут продолжать репостить фотографии котиков, зная, что каждый их клик приносит им деньги.

Заработать на данных

Пока же социальные сети явно не готовы к такому повороту событий, появляются различные приложения, чтобы помочь с умом распоряжаться своими данными.

Большинство людей не задумываются об этом, но когда онлайн-сервисы позволяют авторизоваться с помощью профилей в соцсетях, они делают это отнюдь не для того, чтобы сэкономить владельцам аккаунтов время и силы. Цель все та же — данные, отмечают его разработчики.

Сервис PlusPrivacy предлагает единую личную панель конфиденциальности для социальных сетей, где можно управлять настройками конфиденциальности для Facebook и Twitter. В приложении также есть опция "конфиденциальность с одним щелчком" — она автоматически переводит все добавленные учетные записи в режим максимальной конфиденциальности. Приложение также показывает, какие данные собирают различные программы, расширения и сервисы.

Впрочем, наиболее интересная его функция "Прайвеси и прибыль". Пока она еще толком не работает. Но, как объяснили создатели приложения порталу Thenextweb, их цель — создать новую бизнес-модель, которая позволит пользователям торговать своими персональными данными с целью получения "экономических выгод". Возможно, это станет первым шагом к тому, что персональные данные, по сути, будут рассматриваться в качестве валюты.