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Экономика

Пивовары не видят необходимости введения в России минимальной цены на пиво

17:2418.08.2017
(обновлено: 17:29 18.08.2017)
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© РИА Новости / Олег ЗолотоПерейти в фотобанкПиво. Архивное фотоПиво. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Золото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российский рынок пива не обременен проблемами контрафакта и массовых неплатежей акцизов, поэтому введение минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво для решения этих проблем пока неактуально; установление же МРЦ на пиво для борьбы со злоупотреблением алкоголем россиянами не станет эффективной мерой, считают крупнейшие российские пивовары.

Сотрудник у линии розлива пива в полиэтиленовые бутылки в цехе розлива пива. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В начале августа глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов заявил, что Минфин может ввести минимальную розничную цену на пиво, если у отрасли появится такая потребность. При этом он отметил, что пока в отношении пива однозначной позиции по этому вопросу нет.

"Ввиду дискуссионности вопроса позиция Союза российских пивоваров по нему пока не сформирована", — сообщили РИА Новости в Союзе пивоваров.

Минимальные розничные цены являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. На протяжении нескольких лет обсуждается также идея введения МРЦ для вин.

Неэффективная мера

Бармен разливает напитки за барной стойкой в клубе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ведущие российские пивоваренные компании все же не поддерживают идею введения МРЦ на пиво. "Мы не верим в создание системы минимальных цен, поскольку повышение цен не является эффективным способом борьбы со злоупотреблением алкоголем", — сказали в пресс-службе компании "Балтика" (крупнейший российский производитель пива, входит в Carlsberg Group).

В частности, продолжили в компании, на гражданах, злоупотребляющих алкоголем, повышение цен сказывается меньше всего, в то время как наибольший удар приходится на умеренных потребителей.

"Государства должны также учитывать значительный вклад пивоваренной отрасли в жизнь местного общества, поскольку повышение цен ударит по обществу и тем, кто работает в пивоваренной отрасли и смежных отраслях", — подчеркивает "Балтика".

Что же касается задачи ликвидации теневого рынка, то, по мнению производителя, борьба с уклонением от уплаты налогов должна производиться правоохранительными и налоговыми органами, у которых для этого есть все необходимые инструменты и полномочия.

© Fotolia / MonetБармен наливает пиво в бокал
© Fotolia / Monet
Бармен наливает пиво в бокал

Контрафакта в пиве нет

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании "САН ИнБев" (пиво Bud, "Клинское", "Сибирская Корона") Ораз Дурдыев считает, что введение минимальной розничной цены целесообразно для тех рынков, где велика доля контрафакта, или же когда производители уклоняются от уплаты акциза.

"Контрафактная составляющая в пиве отсутствует, так как его технически трудно подделать", — добавляет Дурдыев. Говоря о проблеме уплаты акцизов, он отметил, что Росалкогольрегулирование (РАР) оценивает сегмент нелегального рынка, который не платит акциз, на уровне 5-7%.

"Порой мы можем наблюдать продукцию, которая поступает в точки с такой стоимостью, что становится очевидным, что в цене данной продукции акциза просто нет. Причем мы говорим не об акционном товаре, когда временно стоимость может быть значительно снижена для увеличения объема продаж в определенный период времени, а о товаре с регулярной ценой", — продолжает собеседник агентства.

Покупатель в торговом зале супермаркета
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Таким образом, если тенденция к наращиванию доли нелегальных игроков продолжится, мы не исключаем возможности введения данной меры со стороны регулятора, так как она лишит преимуществ нелегальных игроков недобросовестно конкурировать за счет более низкой цены. Речь идет в первую очередь о закупочной стоимости продукции", — заключает он.

По его словам, минимальная цена за литр пива на полке может составить в районе 90 рублей. Эта мера, по мнению директора по правовым вопросам "САН ИнБев", позволит уравнять цены на бренды нижнего ценового сегмента, в результате чего произойдет перераспределение объемов в пользу легальных игроков.

"Тем не менее, мы также видим и некоторые риски, так как гибкость в отношении ценового позиционирования может снизиться, особенно в период проведения акций по временному снижению стоимости продукции", — указал Дурдыев.

Пивной сепаратизм
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Пивной сепаратизм
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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Еруслан Лазаревич
То что в огромных количествах на наших прилавках под названием "пиво", в основном не пиво, а самая натуральная моча из порошка и товариСЧу Дурдыеву нужно просто пойти и .... в этом своем "пиве"
17:32
18.08.2017
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