Украина планирует получать по "Плану Маршалла" пять миллиардов евро в год

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Разрабатываемый Литвой план помощи Украине предусматривает ежегодную экономическую поддержку реформ в стране со стороны ЕС на сумму не менее 5 миллиардов евро, заявил в пятницу первый вице-премьер Украины — глава Минэкономики Степан Кубив.

"Эта инициатива литовского сейма предусматривает экономическую, политическую и финансовую помощь для Украины в контексте евроинтеграции. Речь идет о, как минимум, 5 миллиардах евро ежегодной поддержки реформ, направленных на экономический рост и развитие", — написал Кубив на своей странице в Facebook

По его словам, проект активно обсуждается в ключевых международных институтах, чтобы обеспечить формирование "группы друзей" Украины и нужной поддержки плана для его воплощения.

Как пояснила РИА Новости глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко, предложенный литовцами план был утвержден в резолюции Европейской народной партии и предусматривает финансовую помощь Украине со стороны ЕС.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщал, что в ходе саммита Украина-ЕС 12-13 июля в Киеве обсудил с Евросоюзом возможность разработки нового долгосрочного плана экономической поддержки Украины по типу "плана Маршалла". По его словам, такой план должен способствовать стабилизации и экономическому росту Украины.

В конце марта конгресс Европейской народной партии, по инициативе литовского политика Андрюса Кубилюса, утвердил резолюцию "О планах долгосрочной поддержки Украины". В документе отмечается, что страны ЕС должны создать программы, оказывающие поддержку в военной, гуманитарной и экономической сферах.

План Маршалла — программа помощи Европе после Второй мировой войны. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности и развитие европейских стран.