Аксаков: в Ассоциацию "Россия" не войдут банки, нарушающие требования ЦБ

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Банки, которые нарушают требования и предписания Банка России, не смогут стать частью Ассоциации региональных банков России (Ассоциация "Россия"), сообщил РИА Новости руководитель Ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков.
"Мы считаем, что членство в Ассоциации должно быть знаком качества. Соответственно, те банки, которые нарушают законы и требования регулятора, не смогут вступить в ассоциацию. Мы планируем прописать в документах ассоциации требования к качеству корпоративного управления в кредитных организациях и определенные критерии устойчивости банков, которые могут официально находиться в ассоциации и входить в совет ассоциации", — рассказал о планах ассоциации Аксаков.
Он подчеркнул, что эта инициатива находится только на стадии разработки. "Это все пока еще только планы. Все еще будет обсуждаться, и решение будет принимать совет ассоциации и потом уже общее собрание. Но это планы на будущие советы ассоциации. Сегодняшний совет только должен принять решение о внеочередном общем собрании и повестке этого собрания, а также создать рабочую группу для подготовки документов для съезда", — отметил руководитель Ассоциации "Россия".
Позже в Альфа-банке сообщили, что ряд кредитных организаций обсуждает перспективы создания нового объединения, альтернативного АРБ. Однако затем появилась информация, что банки отказались от этой идеи в пользу расширения Ассоциация "Россия". Ее руководитель Анатолий Аксаков сообщал, что этот вопрос и возможные реформы в этой связи планируется обсудить 18 августа на внеочередном заседании совета.