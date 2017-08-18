Аксаков: в Ассоциацию "Россия" не войдут банки, нарушающие требования ЦБ

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Банки, которые нарушают требования и предписания Банка России, не смогут стать частью Ассоциации региональных банков России (Ассоциация "Россия"), сообщил РИА Новости руководитель Ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков.

В пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на источники написала, что к членству в обновленной Ассоциации "Россия" будут допущены только банки, входящие в 1–3-ю классификационные группы. Классификационные группы определены указанием ЦБ РФ: банки распределяются по ним исходя из оценки их финансовой устойчивости и экономического положения. Отмечается, что ЦБ не сообщает, в какую группу какие банки определены.

"Мы считаем, что членство в Ассоциации должно быть знаком качества. Соответственно, те банки, которые нарушают законы и требования регулятора, не смогут вступить в ассоциацию. Мы планируем прописать в документах ассоциации требования к качеству корпоративного управления в кредитных организациях и определенные критерии устойчивости банков, которые могут официально находиться в ассоциации и входить в совет ассоциации", — рассказал о планах ассоциации Аксаков.

Он подчеркнул, что эта инициатива находится только на стадии разработки. "Это все пока еще только планы. Все еще будет обсуждаться, и решение будет принимать совет ассоциации и потом уже общее собрание. Но это планы на будущие советы ассоциации. Сегодняшний совет только должен принять решение о внеочередном общем собрании и повестке этого собрания, а также создать рабочую группу для подготовки документов для съезда", — отметил руководитель Ассоциации "Россия".

Ситуация вокруг российских банков накалилась в середине июля, когда восемь крупнейших банков в РФ — Сбербанк, ВТБ, "ВТБ 24", Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк — заявили о выходе из Ассоциации российских банков (АРБ) из-за позиции ассоциации по ряду вопросов, включая деятельность ЦБ по очищению банковского сектора. Уточнялось, что несогласие банков вызвал ряд тезисов, содержавшихся в годовом отчете ассоциации, который был представлен на съезде АРБ в марте.

Позже в Альфа-банке сообщили, что ряд кредитных организаций обсуждает перспективы создания нового объединения, альтернативного АРБ. Однако затем появилась информация, что банки отказались от этой идеи в пользу расширения Ассоциация "Россия". Ее руководитель Анатолий Аксаков сообщал, что этот вопрос и возможные реформы в этой связи планируется обсудить 18 августа на внеочередном заседании совета.