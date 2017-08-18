Тамбовщина выделит 30 млн рублей на модернизацию троллейбусного парка

ТАМБОВ, 18 авг — РИА Новости, Юлия Чичерина. Около 30 миллионов рублей будет выделено из регионального бюджета Тамбовской области на модернизацию троллейбусного парка Тамбова, сообщил в пятницу губернатор области Александр Никитин на встрече с представителями СМИ.

"С 1958 года троллейбусный парк Тамбова не подвергался модернизации. Считаю, что тамбовский троллейбус является своеобразным символом нашего административного центра. Было решено порядка 30 миллионов рублей выделить на эти нужды из регионального бюджета",- сказал он.

Глава региона отметил, что сегодня троллейбусные маршруты удовлетворяют лишь 13% запроса населения на услуги общественного транспорта. "Очень важно грамотно продумать вопрос использования этого вида транспорта — избежать забитости маршрутов, продумать социальные маршруты", — подчеркнул он.

Никитин добавил, что подготовка к модернизации троллейбусного парка идет активно, в частности, уже поступают предложения от компаний-производителей городских транспортных средств.

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