"Мегафон" отозвал заявление против ФАС по тарифам на роуминг

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. "Мегафон" отозвал из арбитража свое заявление против Федеральной антимонопольной службы, следует из картотеки арбитражных дел.
Как сказано в определении суда, заявление отозвано 17 августа. Также в компании попросили ФАС отсрочить выполнение требований по отмене внутрисетевого роуминга. Решение по этому вопросу ведомство примет в ближайшее время.
Ранее в "Мегафоне" отмечали, что исполнить предупреждение ФАС невозможно. При этом оператор уже давно предоставляет абонентам возможность выбора разных тарифных планов, где стоимость разговоров не отличается от домашнего региона, и различные опции, позволяющие оптимизировать расходы.
В середине июля регулятор предупредил операторов "большой четверки" (МТС, "Билайн", "Мегафон" и Tele2), что они должны устранить необоснованную разницу в тарифах на внутрисетевой роуминг. Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин уточнил, что ведомство ждет исполнения предупреждения до 10-13 августа.
Позже Федеральная антимонопольная служба сообщила, что отсрочила до 15 декабря требование исполнить предупреждение для одного из операторов после того, как он представил мотивированное ходатайство. По словам Голомзина, до 15 сентября эта компания должна предоставить предложения по изменению тарифных планов, а потом в течение трех месяцев обеспечить техническую реализацию перехода на них. Против остальных операторов ФАС в ближайшее время может возбудить антимонопольные дела.
В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.