"Мегафон" отозвал заявление против ФАС по тарифам на роуминг

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. "Мегафон" отозвал из арбитража свое заявление против Федеральной антимонопольной службы, следует из картотеки арбитражных дел.

Арбитражный суд Москвы 15 августа зарегистрировал иск компании, которая считает незаконным требование ФАС устранить разницу в тарифах в домашнем регионе в поездках по России.

Как сказано в определении суда, заявление отозвано 17 августа. Также в компании попросили ФАС отсрочить выполнение требований по отмене внутрисетевого роуминга. Решение по этому вопросу ведомство примет в ближайшее время.

Ранее в "Мегафоне" отмечали, что исполнить предупреждение ФАС невозможно. При этом оператор уже давно предоставляет абонентам возможность выбора разных тарифных планов, где стоимость разговоров не отличается от домашнего региона, и различные опции, позволяющие оптимизировать расходы.

В середине июля регулятор предупредил операторов "большой четверки" (МТС, "Билайн", "Мегафон" и Tele2), что они должны устранить необоснованную разницу в тарифах на внутрисетевой роуминг. Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин уточнил, что ведомство ждет исполнения предупреждения до 10-13 августа.

Позже Федеральная антимонопольная служба сообщила, что отсрочила до 15 декабря требование исполнить предупреждение для одного из операторов после того, как он представил мотивированное ходатайство. По словам Голомзина, до 15 сентября эта компания должна предоставить предложения по изменению тарифных планов, а потом в течение трех месяцев обеспечить техническую реализацию перехода на них. Против остальных операторов ФАС в ближайшее время может возбудить антимонопольные дела.

Третьего августа ведомство уже возбудило дела в отношении каждого оператора "большой четверки" из-за цен в национальном роуминге, рассмотрение состоится в конце сентября.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.