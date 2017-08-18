Татарстан заинтересован в дальнейшей реализации проектов турецкого бизнеса

КАЗАНЬ, 18 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Турецкие компании инвестировали в Татарстан более 2 миллиардов долларов, и республика заинтересована в дальнейшей реализации на своей территории проектов турецких компаний, сообщает пресс-служба президента Татарстана со ссылкой на главу республики Рустама Минниханова.

Делегация Татарстана во главе с Миннихановым находится в Турции, где в пятницу открывается 86-я Измирская международная торговая выставка-ярмарка промышленных и потребительских товаров Izmir International Fair-2017. В ходе рабочего визита в Турцию Минниханов принял участие в рабочем завтраке сопредседателей российско-турецкой межправительственной комиссии министра энергетики России Александра Новака и министра экономики Турции Нихата Зейбекчи.

"Мы совместно с уважаемым министром экономики Турции Зейбекчи уже неоднократно открывали в Татарстане турецкие заводы. Сегодня их в республике уже 10, на сегодняшний день турецкие компании инвестировали в нашу республику 2 миллиарда долларов. Мы успешно сотрудничаем в таких областях, как энергетика, машиностроение, строительство, деревообработка, здравоохранение, сельское хозяйство и других", — цитирует пресс-служба слова Минниханова на рабочем завтраке сопредседателей межправкомиссии.

Президент Татарстана отметил, что сегодня республика ведет работу с одной из крупнейших промышленных зон Турции — "Гебзе" (GOSB), которая готова выступить оператором по развитию Свияжского мультимодального логистического комплекса и создаваемой там особой экономической зоны. Он также напомнил, что татарстанская компания "ТАИФ-НК" скоро запускает завод по глубокой переработке нефти, в строительстве которого принимала участие турецкая компания "Гемонт" (Gemont).

"Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан заинтересован в том, чтобы турецкий бизнес и впредь развивал свои проекты в республике, и готов оказывать для этого всестороннюю поддержку", — говорится в сообщении.

По итогам 2016 года внешнеторговый оборот между Татарстаном и Турцией, по данным татарстанской таможни, составил свыше 215,5 миллиона долларов, что в три-четыре раза меньше докризисных показателей. В первом квартале 2017 года объем внешнеторгового оборота между сторонами достиг 74,5 миллиона долларов, наблюдается стабильный рост двустороннего сотрудничества. Доли экспортных и импортных операций в структуре внешнеторгового оборота между Татарстаном и Турцией в среднем составляют 63% и 37% соответственно.

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