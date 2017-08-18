Турецкий министр: торговый оборот с Россией может возрасти до $100 млрд

ИЗМИР, 18 авг — РИА Новости, Федор Смирнов. Торговый оборот между Россией и Турцией в перспективе может достичь 100 миллиардов долларов в год, заявил министр науки, промышленности и технологий Турции Фарук Озлю на выставке в Измире в пятницу.

86-я Измирская международная многоотраслевая ярмарка (ИМВ) проходит с 18 по 27 августа в Измире в Турции. Россия участвует в выставке в этом году в качестве страны-партнера.

"Сейчас наш торговый оборот составляет 17 миллиардов долларов. Ранее эта цифра доходила до 30 миллиардов долларов. Надеюсь, мы сможем привести эту цифру до уровня, который были до кризиса. А в перспективе мы ставим перед собой цель достичь уровня в 100 миллиардов", — сказал Озлю, выступая на пленарной сессии "Новый этап российско-турецкого партнерства в торгово-экономической сфере".

Он добавил, что все страны сталкиваются с кризисами и конфликтами. "Но на то мы и большие державы, чтобы оперативно преодолеть любые трудности. Анкара ближе к Москве, чем к Брюсселю, поэтому у нас очень много общих целей, проектов. У нас взаимодополняющие экономики", — сказал министр.

По его словам, Россия для Турции очень важный партнер не только в регионе, но и в глобальном смысле.

"На нас лежит большая ответственность, и она не ограничивается только нашей географией. Мы ждем на этой выставке заключение контрактов, которые сделают наше сотрудничество более тесным и продуктивным. Наши бизнесмены активно инвестируют в экономику России, российские деловые круги играют большую роль в Турции. Объединив наши силы, мы можем укрепить сотрудничество и в третьих странах", — отметил Озлю.