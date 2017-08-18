В Мордовии открылось производство реставрационного кирпича

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг — РИА Новости. Производство реставрационного кирпича, который используется для отделочных работ, открылось в Ельниковском районе Мордовии, сообщили в пресс-службе главы республики.

Выпуск новой продукции налажен на заработавшем после длительного перерыва заводе. Предприятие было построено еще в 1993 году, однако в 2008 году прекратило работу. По информации пресс-службы, производством в Ельниках заинтересовался московский инвестор — он выкупил предприятие, провел модернизацию и запустил на заводе производство реставрационного кирпича.

Сейчас на предприятии завершаются пуско-наладочные работы, выпущены первые партии новой продукции, которая применяется в качестве строительного материала при реставрации памятников архитектуры, для наружных и внутренних отделочных работ. Реставрационный кирпич ручной формовки производится по особой технологии, поэтому его стоимость в 2-3 раза выше обычного строительного, уточняет пресс-служба.

Кирпичный завод в среду посетил врио главы Мордовии Владимир Волков. "Вы нашли для себя свободную нишу, организовав первое в республике производство реставрационного кирпича. Республиканские предприятия производят традиционный кирпич, причем в больших количествах, полностью обеспечивая потребность строительной отрасли региона. При этом 25% производимого кирпича еще и реализуется за пределами республики. Ассортимент строительных материалов, производимых в Мордовии, теперь расширился", — приводит пресс-служба слова Волкова.

В настоящее время предприятие ведет набор персонала, плановая численность работающих на ближайшую перспективу — 50 человек.

Завод, по словам врио главы региона, небольшой, но важный для республики уже тем, что дает району рабочие места. "Для нас важны любые производства: и большие, и малые — они нужны и для укрепления экономики районов, и для того, чтобы люди имели возможность трудиться на родной земле, не уезжая на заработки в другие места. Мы будем стараться, чтобы в каждом районе республики открывались новые производства", — подчеркнул Волков.

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