На ВЭФ обсудят охрану интеллектуальной собственности

ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – РИА Новости. Вопросы охраны объектов интеллектуальной собственности обсудят на третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в сентябре во Владивостоке, сообщают организаторы ВЭФ.

"Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев, главы зарубежных патентных ведомств из КНР, Японии, Республики Корея, Монголии, Республики Беларусь, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, а также представители Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и других международных патентных организаций примут участие в третьем ВЭФ", — говорится в сообщении.

В рамках форума пройдет семинар ВОИС и Роспатента, посвященный международным системам регистрации объектов интеллектуальной собственности и глобальным услугам ВОИС.

Участники обсудят охрану объектов интеллектуальной собственности в разных странах, а также представят международные системы регистрации изобретений, товарных знаков и промышленных образцов.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников из более чем 50 стран.