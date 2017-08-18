Аналитик рассказал, что снижает предложение на рынке биткоинов

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Около 1 миллиона "мертвых монет", к которым утеряны ключи доступа, снижают предложение на рынке биткоинов, сообщил РИА Новости технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz).
Потерянные ключи
В некоторых случаях пользователи действительно теряют свои ключи, и вместе с ними — доступ к криптовалюте. Так образуются "мертвые" биткоины, которые не находятся в обращении. "Такое происходило довольно часто раньше в истории биткоинов, но сейчас уже меньше. Теперь люди гораздо более осторожны", — отметил Олшевич.
По оценкам эксперта, около одного миллиона биткоинов — "мертвые монеты", при том, что общее потенциально возможное количество биткоинов в обращении составляет 21 миллион. "Мертвые монеты" уменьшают предложение, независимо от спроса", — добавил аналитик.
По его словам, "мертвые" биткоины заставляют все остальные стоить немного больше. "Подумайте об этом как о пожертвовании для всех", — напомнил аналитик слова создателя протокола биткоинов Сатоши Накамото.
Многие страны открыли свои рынки для криптовалют и активно их развивают, однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу. Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.