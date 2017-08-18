Аналитик рассказал, что снижает предложение на рынке биткоинов

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Около 1 миллиона "мертвых монет", к которым утеряны ключи доступа, снижают предложение на рынке биткоинов, сообщил РИА Новости технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz).

Потерянные ключи

Эксперт пояснил, что для доступа к криптовалюте существуют специальные ключи. "Ваш ключ похож на ключ к вашему дому. Как только кто-то его получит, он сможет попасть в ваш дом. Благодаря шифрованию ключ нельзя подделать. Если вы потеряете ключ, вы не сможете восстановить его", — пояснил эксперт.

В некоторых случаях пользователи действительно теряют свои ключи, и вместе с ними — доступ к криптовалюте. Так образуются "мертвые" биткоины, которые не находятся в обращении. "Такое происходило довольно часто раньше в истории биткоинов, но сейчас уже меньше. Теперь люди гораздо более осторожны", — отметил Олшевич.

Аналитик напомнил историю британца Джеймса Хауэллса (James Howells), который в 2013 году выбросил свой старый жесткий диск, содержащий ключи для 7,5 тысячи биткоинов. Лишь спустя некоторое время он понял, что выкинул жесткий диск стоимостью около 4 миллионов фунтов стерлингов (около 5,2 миллиона долларов).

По оценкам эксперта, около одного миллиона биткоинов — "мертвые монеты", при том, что общее потенциально возможное количество биткоинов в обращении составляет 21 миллион. "Мертвые монеты" уменьшают предложение, независимо от спроса", — добавил аналитик.

По его словам, "мертвые" биткоины заставляют все остальные стоить немного больше. "Подумайте об этом как о пожертвовании для всех", — напомнил аналитик слова создателя протокола биткоинов Сатоши Накамото.

Биткоин основывается на технологии блокчейн (blockchain) — системе организации распределенной базы данных. Интерес к блокчейну проявляет и ряд финансовых структур в РФ. В частности, глава Сбербанка Герман Греф ранее говорил, что банк сейчас уже реализует ряд процессов с помощью этой технологии.

Многие страны открыли свои рынки для криптовалют и активно их развивают, однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу. Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.