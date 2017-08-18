Турция планирует подписать таможенное соглашение с ЕврАзЭС

ИЗМИР, 18 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Турция намерена подписать таможенное соглашение с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС), заявил министр экономики Турции Нихайт Зейбекчи на выставке в Измире в пятницу.

86-я Измирская международная многоотраслевая ярмарка (ИМВ) проходит с 18 по 27 августа в Измире в Турции. Российская Федерация участвует в выставке в этом году в качестве страны-партнера.

"У нас есть предложение, чтобы Турция начала переговоры с Евразийским экономическим союзом о подписании таможенного соглашения, не нарушая соответствующего соглашения с ЕС, Турция хочет наладить и другое сотрудничество с ЕАЭС", — сказал Зейбекчи, выступая на пленарной сессии "Новый этап российско-турецкого партнерства в торгово-экономической сфере".

Он добавил, что рост товарооборота между РФ и Турцией в прошлом году на 30 процентов — это "только начало".

"Есть многие сектора сотрудничества — нефтехимия, сельское хозяйство и другие, — которые покажут нам новый потенциал. Соглашение о свободной торговле между РФ и Турцией приведет к новому уровню партнерства. Это соглашение включит и инвестиции", — отметил Зейбекчи.