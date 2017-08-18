В Йоханнесбурге открылся региональный офис нового банка развития БРИКС

ПЕКИН, 18 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Новый банк развития БРИКС официально открыл африканский региональный центр в Йоханнесбурге, говорится в распространенном пресс-релизе банка.

"Новый банк развития БРИКС 17 августа официально открыл африканский региональный центр в Йоханнесбурге. Банк намерен превратить региональный центр в важный коридор для обеспечения устойчивого инфраструктурного развития в Южной Африке и в важного участника развития африканского континента", — говорится в пресс-релизе.

Соглашение между правительством Южно-Африканской Республики и Новым банком развития было подписано министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Маитой Нкоана-Машабане (Maita Nkoana-Mashabane) и президентом НБР Кундапуром Ваманом Каматхом в присутствии президента ЮАР Джейкоба Зумы.

На первоначальном этапе деятельность регионального центра будет направлена на подготовку инфраструктурных проектов и проектов по устойчивому развитию в Южной Африке в соответствии с национальным планом развития ЮАР, одобренным правительством в качестве проекта стратегии будущего социально-экономического развития страны.

Новый банк развития был создан странами БРИКС в июле 2014 года. Штаб-квартира банка находится в Шанхае. Планка максимально возможного капитала установлена на уровне 100 миллиардов долларов. Главной задачей банка является финансирование инфраструктурных проектов в государствах БРИКС и развивающихся странах.