Для продажи продукции с дальневосточных гектаров создадут торговые площадки

ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – РИА Новости. Агентство по привлечению человеческого капитала на Дальнем Востоке прорабатывает вопрос по созданию специальных мест торговли для тех, кто создает продукцию на "дальневосточных гектарах", сообщает Минвостокразвития.

"Мы рассматриваем в первую очередь рыночные механизмы и уже работаем над созданием маркетплейса. Это место, где можно будет не только купить все необходимое, но и продать произведенную на "дальневосточном гектаре" продукцию. Регионам мы предлагаем рассмотреть возможность проведения регулярных ярмарок для продажи такой продукции и подумать о квотах, которые торговые сети в определенной доле брали бы для реализации продуктов получателей "дальневосточного гектара", – рассказала руководитель центра методологии АРЧК ДВ Мария Полякова.

Ранее АРЧК ДВ сообщало, обладает правами на бренд "дальневосточный гектар", такая торговая марка может использоваться для продвижения программы. Агентство готово под этой маркой объединять продукцию, выращенную гражданами на "дальневосточном гектаре".

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. С 1 февраля стартовал третий этап реализации закона, в соответствии с которым россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в Дальневосточном федеральном округе. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.