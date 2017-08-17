Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Реальные располагаемые доходы россиян в июле 2017 года сократились на 0,9% в годовом выражении, в январе-июле спад составил 1,4%. Об этом говорится говорится в оперативном докладе Росстата.

В июле, по сравнению с июнем, реальные доходы упали на 3,1%.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

В то же время реальные заработные платы, по данным Росстата, в прошлом месяце выросли на 4,6%, с начала года этот показатель составил 3%.

Среднемесячная заработная плата в июле составила 39,355 тысячи рублей. Таким образом, за год она выросла на 8,6%, в январе-июле — на 7,5%.