Росстат оценил рост ВВП в первом полугодии в 1,5%

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Экономический рост в России в первом полугодии 2017 года составил 1,5% в годовом выражении, говорится в сообщении Росстата.

Ранее ведомство публиковало квартальные данные по динамике ВВП, согласно которым в первом квартале рост составил 0,5%, во втором — ускорился до 2,5%.

Минэкономразвития в конце июля оценило рост ВВП за первое полугодие в 1,7%.

Прогноз министерства по росту ВВП на 2017 год составляет 2%, глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что во втором полугодии экономический рост уже превысит 2% в годовом выражении.