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Экономика

Наступать рублем: Россия взяла курс на снижение зависимости от доллара

18:3517.08.2017
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© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкГраффити в поддержку рубля на стене дома № 42 по улице Боровой в Санкт-ПетербургеГраффити в поддержку рубля на стене дома № 42 по улице Боровой в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. В российской экономике все отчетливей проявляется тренд на дедолларизацию, признали в Минэкономразвития. Ранее снижение зависимости от американской валюты во всех секторах отметили в ЦБ. Российские банки продолжают сокращать объемы операций с иностранными кредиторами, а нефинансовый сектор — замещать валютные обязательства рублевыми, констатировал регулятор. О причинах — в материале РИА Новости.

Занимать в рублях, а не в долларах

О необходимости снижения роли доллара США в российской экономике говорят уже давно, но особенно актуальным вопрос стал в кризис, пик которого пришелся на конец 2014-го и начало 2015-го года, спровоцировав мощный обвал рубля и отток капитала.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России. 16 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Орешкин рассказал о тренде на дедолларизацию российской экономики
Чтобы исключить повторение сценария, ЦБ начал стимулировать российские банки и компании занимать больше в рублях и меньше в долларах.

Денежно-кредитная политика регулятора направлена на то, чтобы в долгосрочной перспективе снизить процентную ставку до европейских и международных уровней, чтобы и предприятия, и физлица могли брать кредиты под 5-6% годовых.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗнак процента
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Знак процента

С постепенным снижением процентных ставок займы в иностранной валюте должны стать невыгодными для банков: на регулятивном уровне они будут требовать от кредитных организаций большего уровня обеспечения.

"Никто не хочет создавать лишние резервы, но, с другой стороны, если процентные ставки по валютным кредитам будут всего на 2-3% отличаться от рублевых, то экономия получается меньше, а рисков больше, чем при рублевом займе", — объясняет Севак Араратян, финансовый аналитик "Шумаков и партнеры".

Ипотечники под защитой

Скандал с валютными ипотечниками, которые из-за резкого обвала рубля оказались не в состоянии выплачивать взятые в долларах кредиты, прогремел на всю страну. Произошло это потому, что банки охотно давали ипотеку в валюте, которую они накопили в большом количестве.

"Заемщикам они предложили такой вариант: дадим вам ипотеку на 2-3% ниже, но вы берете в валюте. То есть все риски переносили, получается, на заемщика, вот те и попали, — объясняет эксперт.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ГД изучит проект об "обстоятельстве непреодолимой силы" в валютной ипотеке
Скандал заставил ЦБ принять меры. Теперь ипотека в валюте выдается только если зарплату заемщик получает в валюте, в этом случае риски значительно ниже. Такие кредиты актуальны, например, для экспатов иностранных компаний.

В результате количество таких займов неуклонно снижается. По данным ЦБ, на конец первого квартала 2017 года доля валютных кредитов составила 1,3% портфеля ИЖК.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкРеклама ипотеки
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Снижение оттока капитала

Если компания работает на местном рынке, то заимствовать и размещать денежные средства ей нужно в местной валюте — так она станет чувствовать себя более уверенно, а деньги не будут утекать за рубеж, указывает Александр Куликов, финансист Европейской юридической службы.

Аналитик обращает внимание на то, что, например, в разгар кризиса, несмотря на небольшой внешний госдолг, госкорпорации накопили колоссальные долги в валюте, по сути, это тот же государственный долг. Выплата каждого процента по этим долгам оказывала давление на рубль и фактически означала отток капитала.

Доллары, рубли и евро. Архивное фото
© Fotolia / kkolosov
Инвесторы увидели повод для покупок российских активов, сообщили эксперты
Если мы сейчас начнем кредитоваться в рублях, то у нас и вывод капитала в виде процентов за кредиты будет меньше — это очевидный плюс для российской экономики.

Другой аспект здесь — иностранные инвестиции. Иностранные инвесторы рассчитывают на получение дивидендов, но как правило, внутри страны дивиденды не оставляют, а выводят за рубеж, конвертируя их в доллары.

"Если инвестирование будет происходить за счет внутренних средств — граждан и компаний, будут создаваться условия, когда длинные долговые долларовые деньги будут замещаться рублевыми, отток капитала станет снижаться", — указывает Араратян.

Рост спроса на рубли

Если политика по снижению зависимости от доллара будет полноценно реализована, это резко увеличит спрос на рубли.

Эксперты предполагают, что финансовые власти могут пойти дальше и принять указ, регламентирующий долю валютных долгов у компаний в целях национальной безопасности. По аналогии с законом, обязавшим госкомпании выплачивать в качестве дивидендов 50% от прибыли.

"Он подтолкнул рынок вверх, потому что все начали покупать эти акции, так как была очень высокая доходность", — отмечает Араратян.

Денежные купюры: доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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Эксперт прокомментировала идею дедолларизации российской экономики
Схожая ситуация, как предполагает финансист, будет наблюдаться и на долговом рынке: резко повысится спрос на рублевые облигации при высокой доходности. За счет этих долгов компании будут погашать свои старые кредиты или же переводить в рубли подходящие к концу валютные кредиты. В результате спрос на рублевые активы будет расти.

В целом дедолларизация позволит экономике стать более устойчивой к внешним потрясениям, более стабильной и равномерной, резюмируют аналитики. До сих пор слишком большим был перекос в сторону длинных заимствований в валюте, а рубль практически игнорировался.

 

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