Наступать рублем: Россия взяла курс на снижение зависимости от доллара

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. В российской экономике все отчетливей проявляется тренд на дедолларизацию, признали в Минэкономразвития. Ранее снижение зависимости от американской валюты во всех секторах отметили в ЦБ. Российские банки продолжают сокращать объемы операций с иностранными кредиторами, а нефинансовый сектор — замещать валютные обязательства рублевыми, констатировал регулятор. О причинах — в материале РИА Новости.
Занимать в рублях, а не в долларах
О необходимости снижения роли доллара США в российской экономике говорят уже давно, но особенно актуальным вопрос стал в кризис, пик которого пришелся на конец 2014-го и начало 2015-го года, спровоцировав мощный обвал рубля и отток капитала.
Денежно-кредитная политика регулятора направлена на то, чтобы в долгосрочной перспективе снизить процентную ставку до европейских и международных уровней, чтобы и предприятия, и физлица могли брать кредиты под 5-6% годовых.
С постепенным снижением процентных ставок займы в иностранной валюте должны стать невыгодными для банков: на регулятивном уровне они будут требовать от кредитных организаций большего уровня обеспечения.
"Никто не хочет создавать лишние резервы, но, с другой стороны, если процентные ставки по валютным кредитам будут всего на 2-3% отличаться от рублевых, то экономия получается меньше, а рисков больше, чем при рублевом займе", — объясняет Севак Араратян, финансовый аналитик "Шумаков и партнеры".
Ипотечники под защитой
Скандал с валютными ипотечниками, которые из-за резкого обвала рубля оказались не в состоянии выплачивать взятые в долларах кредиты, прогремел на всю страну. Произошло это потому, что банки охотно давали ипотеку в валюте, которую они накопили в большом количестве.
"Заемщикам они предложили такой вариант: дадим вам ипотеку на 2-3% ниже, но вы берете в валюте. То есть все риски переносили, получается, на заемщика, вот те и попали, — объясняет эксперт.
В результате количество таких займов неуклонно снижается. По данным ЦБ, на конец первого квартала 2017 года доля валютных кредитов составила 1,3% портфеля ИЖК.
Снижение оттока капитала
Если компания работает на местном рынке, то заимствовать и размещать денежные средства ей нужно в местной валюте — так она станет чувствовать себя более уверенно, а деньги не будут утекать за рубеж, указывает Александр Куликов, финансист Европейской юридической службы.
Аналитик обращает внимание на то, что, например, в разгар кризиса, несмотря на небольшой внешний госдолг, госкорпорации накопили колоссальные долги в валюте, по сути, это тот же государственный долг. Выплата каждого процента по этим долгам оказывала давление на рубль и фактически означала отток капитала.
Другой аспект здесь — иностранные инвестиции. Иностранные инвесторы рассчитывают на получение дивидендов, но как правило, внутри страны дивиденды не оставляют, а выводят за рубеж, конвертируя их в доллары.
"Если инвестирование будет происходить за счет внутренних средств — граждан и компаний, будут создаваться условия, когда длинные долговые долларовые деньги будут замещаться рублевыми, отток капитала станет снижаться", — указывает Араратян.
Рост спроса на рубли
Если политика по снижению зависимости от доллара будет полноценно реализована, это резко увеличит спрос на рубли.
Эксперты предполагают, что финансовые власти могут пойти дальше и принять указ, регламентирующий долю валютных долгов у компаний в целях национальной безопасности. По аналогии с законом, обязавшим госкомпании выплачивать в качестве дивидендов 50% от прибыли.
"Он подтолкнул рынок вверх, потому что все начали покупать эти акции, так как была очень высокая доходность", — отмечает Араратян.
В целом дедолларизация позволит экономике стать более устойчивой к внешним потрясениям, более стабильной и равномерной, резюмируют аналитики. До сих пор слишком большим был перекос в сторону длинных заимствований в валюте, а рубль практически игнорировался.