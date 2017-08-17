Россия с 18 августа ограничит поставки мяса и молока из Белоруссии

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Россельхознадзор с 18 августа вводит временные ограничения на поставки в РФ одного белорусского мясного предприятия и трех молочных, включая "Савушкин продукт", сообщает российское ведомство в четверг.

"Россельхознадзор вынужден ввести новые меры ограничительного характера в отношении ряда белорусских предприятий. Россельхознадзор в связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и РФ с 18 августа 2017 года вводит временные ограничения на поставки на территорию России продукции, произведенной следующими предприятиями Республики Беларусь: ОАО "Витконпродукт", … ОАО "Молочные горки", … ОАО "Рогачевский МКК", … ОАО "Савушкин продукт", — говорится в сообщении.

Так, в сухой молочной сыворотке "Савушкина продукта" были повторно выявлены остатки тилозина. Помимо этого, в этот список вошли "Рогачевский МКК" (повторное выявление в сгущенном молоке наличия остатков линкомицина), "Молочные горки" (повторное выявление в питьевом молоке остатков линкомицина) и "Витконпродукт" (повторное выявление остатков тетрациклина в мясе птицы), отмечается в сообщении.