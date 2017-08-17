МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал странной информацию о решении "Роснефти" построить в Грозном битумный завод вместо нефтеперерабатывающего.

Ранее на портале госзакупок "Роснефть" опубликовала заявку на разработку материалов для выполнения предварительного технико-экономического расчета строительства битумного производства на территории Чечни. Договор на 8,46 миллиона рублей был заключен с ОАО "ВНИПИнефть" на срок с 1 июля до 31 декабря 2017 года.

В марте медиахолдинг РБК сообщал, что "Роснефть" предложила построить в Чечне битумный завод вместо Грозненского НПЗ мощностью 1 миллиона тонн нефти в год, восстановления которого глава республики Рамзан Кадыров добивается с 2010 года. Утверждалось, что "Роснефть" сочла нерентабельным строительство НПЗ, Минэнерго РФ поддержало позицию компании.

"Странным выглядит и сообщение "Роснефти" об отмене своего же решения построить в Грозном вместо НПЗ битумный завод. Теперь же нам гарантируют только поставку сырья. Если бы сразу так поставили вопрос, мы давно бы нашли инвестора", — написал Кадыров в Instagram.

РИА Новости пока не располагает комментарием "Роснефти".