МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал странной информацию о решении "Роснефти" построить в Грозном битумный завод вместо нефтеперерабатывающего.
В марте медиахолдинг РБК сообщал, что "Роснефть" предложила построить в Чечне битумный завод вместо Грозненского НПЗ мощностью 1 миллиона тонн нефти в год, восстановления которого глава республики Рамзан Кадыров добивается с 2010 года. Утверждалось, что "Роснефть" сочла нерентабельным строительство НПЗ, Минэнерго РФ поддержало позицию компании.
"Странным выглядит и сообщение "Роснефти" об отмене своего же решения построить в Грозном вместо НПЗ битумный завод. Теперь же нам гарантируют только поставку сырья. Если бы сразу так поставили вопрос, мы давно бы нашли инвестора", — написал Кадыров в Instagram.
РИА Новости пока не располагает комментарием "Роснефти".