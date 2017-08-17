Глава Калиниградской области рассказал о механизме отмены НДС на авиабилеты

КАЛИНИНГРАД, 17 авг — РИА Новости. Поручение президента об отмене НДС на авиаперелеты на калининградском направлении стало приятным сюрпризом, заявил журналистам в четверг врио губернатора области Антон Алиханов.

В среду на совещании в Калининградской области Владимир Путин поручил обнулить НДС на пассажирские авиаперевозки для Калининграда.

"Говорить о том, что мы ожидали такого решения – нет, оно было приятным сюрпризом. Если говорить о механизме, то у нас есть законопроект по изменению закона об Особой экономической зоне и в налоговый кодекс. Думаю, что, исходя из поручений президента, мы постараемся это имплементировать в этот законопроект отмену НДС по перелету", — сказал Алиханов.

В 2011 году началось субсидирование воздушных перевозок из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург и обратно. Тогда правом на приобретение льготных авиабилетов могли воспользоваться жители Калининградской области в возрасте до 23 лет и старше 60 лет, всего было перевезено 3,1 тысячи пассажиров. В 2012 году в программе субсидирования были отменены возрастные ограничения.

"На совещании говорилось много всего, необходимо смотреть протокол. Но исходя из логики: если мы получаем бонус от 800 миллионов рублей до миллиарда этого НДС, то Минфин, скорее всего, будет настаивать на том, чтобы субсидирование ушло. Мое личное ощущение таково: отмена НДС плюс продолжение действия программы субсидирования для льготных категорий по аналогии с 2011 годом — для людей до 23 лет и после 60", — добавил Алиханов.

Он отметил, в следующем году на субсидирование авиаперевозок на калининградском направлении запланировано 370 миллионов рублей, в этом — более 340 миллионов рублей.