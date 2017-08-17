Выпуск Ил-114-300 позволит сэкономить $5 млрд на закупках, заявили в ОАК

ИРКУТСК, 17 авг – РИА Новости. Выпуск самолета Ил-114-300 для региональных авиалиний, над которым работает корпорация "Иркут", позволит сэкономить на закупках воздушных судов порядка 5 миллиардов долларов, сообщил в четверг президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

В четверг в Иркутское прошло совещание по вопросам гражданской авиации под руководством вице-премьера России Дмитрия Рогозина. Одна из тем касалась планов выпуска двухмоторного турбовинтового самолета для региональных авиалиний Ил-114-300.

Как сообщил Слюсарь, ОАК готовится начать производство этой модели с 2022 года. В задачу "Иркута" входит выпуск 12 самолетов в год, всего планируется поставить на внутренний рынок 57 самолетов вместо устаревшей модели "Ан".

"Производство Ил-114 позволит сэкономить порядка 5 миллиардов долларов, которые были бы потрачены для покупки аналогичной техники у наших зарубежных конкурентов", – сказал Слюсарь.

Рогозин попросил производителей рассмотреть варианты разработки Ил-114 с возможностью посадки на грунтовую взлетно-посадочную полосу и с шасси для посадки на водную поверхность.

Самолет Ил-114 предназначен для региональных перевозок. Разработан конструкторским бюро Ильюшина в СССР. Строительство машин было организовано в 1980-х годах на базе Ташкентского авиационного производственного объединения имени В.П. Чкалова, где было выпущено около 20 самолетов.

По поручению президента России ОАК начала программу модернизации Ил-114 для обеспечения авиакомпаний России машинами полностью отечественного производства вместимостью около 60 пассажиров.