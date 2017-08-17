В Литве считают невыгодным для Белоруссии экспорт нефтепродуктов через РФ

ВИЛЬНЮС, 17 авг — РИА Новости. Белоруссии экономически невыгодно использовать для экспорта нефтепродуктов российские железные дороги и порты, считает премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

В среду президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости увязать поставки нефти на белорусские НПЗ с транспортировкой выработанных нефтепродуктов через Россию.

"Направление грузов по железным дорогам и портам России для Белоруссии точно экономически невыгодно и стратегически опасно, говоря о том, что порты заморожены и климатические условия там совсем другие. Это особенно чувствительно для нефтепродуктов", — сказал Сквернялис в четверг радиостанции Žinių radijas.

По его словам, Литве следует активно работать в сфере перевозок. "Политические решения восточных государств иногда принимаются невзирая на экономические интересы, поэтому политика Литвы должна быть активна в том плане, чтобы белорусские грузы и дальше направлялись посредством литовских железных дорог в Клайпедский порт. Мы должны утвердить это и политически, чтобы не ухудшилась ситуация", — добавил он.