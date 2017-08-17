Чижов: политика навязывания Европе газа из США противоречит законам рынка

БРЮССЕЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Политика навязывания Европе сжиженного газа из США противоречит законам рынка, это невыгодно ни американскому бизнесу, ни ЕС, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
"Так что с объективными рыночными законами эта политика по навязыванию американского СПГ вступает в противоречие", — отметил он.
Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".
Россия является крупнейшим иностранным поставщиком газа в Евросоюз, который в значительной степени зависит от импорта энергоресурсов.