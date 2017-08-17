Чижов: политика навязывания Европе газа из США противоречит законам рынка

БРЮССЕЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Политика навязывания Европе сжиженного газа из США противоречит законам рынка, это невыгодно ни американскому бизнесу, ни ЕС, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"По сегодняшним прикидкам, цена за тысячу кубометров американского СПГ на европейском рынке будет составлять примерно 250 долларов. Это невыгодно европейцам, поскольку российский газ обходится примерно вдвое дешевле, но это невыгодно и американскому бизнесу, потому что в Азию и Латинскую Америку Соединенные Штаты могут продать тот же газ по 300 с лишним долларов", — заявил Чижов в интервью радио Sputnik

"Так что с объективными рыночными законами эта политика по навязыванию американского СПГ вступает в противоречие", — отметил он.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

Россия является крупнейшим иностранным поставщиком газа в Евросоюз, который в значительной степени зависит от импорта энергоресурсов.

США наращивают свою долю рынка в поставках сжиженного природного газа в ЕС. Доля поставок СПГ из США в Евросоюз в общем импорте этого вида топлива в ЕС выросла в первом квартале 2017 года до 6%, что означает десятикратное увеличение по сравнению с 2016 годом в целом, говорится в ежеквартальном отчете Еврокомиссии по европейским газовым рынкам. В первом квартале США стали шестым крупнейшим поставщиком СПГ для ЕС.