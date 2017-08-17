БРЮССЕЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Евросоюзу будет непросто выработать единую позицию по санкциям США против России, заявил постпред РФ в ЕС Владимир Чижов в интервью радио Sputnik.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. После этого министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал новые санкции незаконными, отметив, что с их помощью США хотят расчистить себе место для поставки американских энергоресурсов в ЕС. В свою очередь глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, комментируя подписание закона, заявил, что Брюссель займется защитой экономических интересов ЕС.

"Я не буду заниматься гаданием и предвосхищать, как ЕС будет реагировать. Дело еще в том, что Евросоюз и в этом вопросе, как и во многих других, достаточно неоднороден, в том числе в части своей реакции. Есть страны, откуда звучат довольно резкие заявления, например из Берлина, из Парижа, а это все-таки две ведущие страны Евросоюза. И там, и там этот закон объявили противоречащим международному праву. Но одновременно была и реакция Варшавы и прибалтийских столиц, где от радости просто все изошлись аплодисментами. Поэтому Евросоюзу будет не так просто выработать единую позицию по данному сюжету", — сказал он.

По его словам, в Москве рассчитывают, что европейские правительства будут учитывать мнение бизнеса о новых американских санкциях в отношении РФ.

"Что касается европейского бизнеса, то его голос задолго до появления на свет этого закона, пожалуй, с того момента, как только появились первые секторальные, то есть экономические антироссийские санкции, громко звучал в пользу сохранения наработанных связей в торгово-экономической сфере с Россией. Этот голос и сейчас звучит достаточно громко. Конечно, правительства полностью этот голос игнорировать не могут, и, надеюсь, не станут и дальше", — добавил Чижов.