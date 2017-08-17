ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Русский инвестиционный альянс"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Банк России с 17 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Русский инвестиционный альянс" (Риабанка), говорится в сообщении регулятора.
По данным ЦБ РФ, Риабанк имел неэффективную систему управления рисками и внутреннего контроля, что привело к появлению значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности банка выявили полную утрату собственных средств (капитала). При этом бизнес-модель банка не была ориентирована на оказание традиционных банковских услуг — кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с обналичиваем и выводом денежных средств за рубеж.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 августа занимал 334-е место в банковской системе РФ.
О громких случаях отзыва лицензий у банков в России читайте в справке РИА Новости >>