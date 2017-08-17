ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Русский инвестиционный альянс"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Банк России с 17 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Русский инвестиционный альянс" (Риабанка), говорится в сообщении регулятора.

"Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации", — сообщает регулятор.

По данным ЦБ РФ, Риабанк имел неэффективную систему управления рисками и внутреннего контроля, что привело к появлению значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности банка выявили полную утрату собственных средств (капитала). При этом бизнес-модель банка не была ориентирована на оказание традиционных банковских услуг — кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с обналичиваем и выводом денежных средств за рубеж.

При этом Банк России неоднократно применял в отношении Риабанка меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 августа занимал 334-е место в банковской системе РФ.

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