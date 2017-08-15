Вклады населения в российских банках за июль выросли на 0,6%

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вклады населения в банках РФ в июле 2017 года выросли на 0,6%, сообщается в материалах Банка России.

"Вклады населения продемонстрировали прирост на 0,6%, до 24,9 триллиона рублей", — отмечает регулятор.

При этом вклады населения за январь-июль выросли на 4,9%.

В результате доля вкладов населения в пассивах банков еще более существенно превысила долю корпоративного фондирования: 30,6 и 29,9% соответственно, отмечает регулятор.

За 2016 год вклады населения в банках РФ фактически выросли на 9,2%, с учетом валютной переоценки — на 4,2%.