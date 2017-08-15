Шульц назвал работу Шредера в "Роснефти" его личным делом

БЕРЛИН, 15 авг — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Вопрос о работе в совете директоров "Роснефти" является личным делом экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, он не имеет отношения к политике Социал-демократической партии Германии, заявил глава партии и кандидат в канцлеры ФРГ Мартин Шульц.

"Я очень уважаю то, что Герд Шредер сделал для нашей страны и нашей партии. Для него всегда было ясно: нужно принять решение для того, чтобы сформировать будущее. И, будучи канцлером Германии, нужно сохранить четкую позицию в сомнительном случае даже в отношении президента США — как с его "Нет" войне в Ираке. Я читал сообщения о предложении работать в российской компании. Это частное дело Герда Шредера и не имеет ничего общего с политикой СДПГ. Герд Шредер достаточно опытен, чтобы знать, какие предложения он принимает. Я бы не стал делать этого. Для меня ясно: даже после моего пребывания на посту канцлера я не буду соглашаться на работу в частном секторе", — заявил Шульц.

Ранее в кабмине ФРГ отказались комментировать выдвижение экс-канцлера Шредера в совет директоров "Роснефти". Шредер возглавлял кабмин Германии с 1998 по 2005 годы. С 1999 по 2004 годы он был председателем Социал-демократической партии Германии.

Как сообщалось ранее, правительство РФ выдвинуло кандидатов в совет директоров "Роснефти", среди них — министр энергетики РФ Александр Новак, а также председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер.

В общей сложности от РФ выдвинуты семь кандидатов. В список, помимо Новака и Шредера, вошли члены нынешнего совета директоров компании: помощник президента РФ Андрей Белоусов, глава "Роснефти" Игорь Сечин, управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг, профессор ВШЭ Олег Вьюгин, а также независимый директор Дональд Хамфриз.

В июне акционеры "Роснефти" избрали новый совет директоров. Новак не вошел в его состав. Сечин пояснял, что министр энергетики РФ отказался от своих голосов на выборах в совет в пользу независимых директоров. Тогда же Сечин заявил, что "Роснефть" предложила расширить совет директоров с 9 до 11 человек и будет ждать возвращения Новака в состав совета.

Основным акционером "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз" (50,00000001% акций), 19,75% акций принадлежат британской BP, еще 19,5% — компании QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (прежнее название — QHG Shares Pte. Ltd., этот пакет в декабре прошлого года купил консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA). Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества, остальные акции находятся в свободном обращении.