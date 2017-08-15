АСВ возместило вкладчикам банка "Югра" уже 90% от страховых выплат

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) по состоянию на 14 августа выплатило вкладчикам банка "Югра" 156,1 миллиарда рублей, что составляет 90% от объема страховой ответственности, сообщили журналистам в пресс-службе АСВ.

"По состоянию на 14 августа 2017 года агентство выплатило страховое возмещение 188,3 тысячи вкладчиков банка "Югра" на сумму 156,1 миллиарда рублей, что соответствует 90% страховой ответственности АСВ", — говорится в сообщении госкорпорации.

Страховой случай с банком "Югра", у которого с 28 июля ЦБ отозвал лицензию, стал крупнейшим за период расчистки банковской системы РФ. Выплаты страхового возмещения вкладчикам "Югры" осуществляются с 20 июля через пять банков-агентов — Сбербанк, "ВТБ 24", Россельхозбанк, банк "Открытие" и "Уралсиб". АСВ оценивало общий объем выплат в 169,2 миллиарда рублей.

В АСВ напомнили, что согласно закону "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" при страховом случае, связанном с отзывом лицензии, вкладчик вправе обратиться в АСВ с требованием о выплате страхового возмещения до дня завершения процедуры ликвидации (банкротства) банка.