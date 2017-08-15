Курс биткоина начал падать после обновления исторического максимума

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin во вторник после установления ряда исторических максимумов перешел к падению и торгуется в районе 4 тысяч долларов за единицу, следует из данных торгов.

Исторического максимума криптовалюта достигла утром во вторник, на бирже Bitfinex ее максимальная цена на 06:30 мск составила 4,406 тысячи долларов, затем Bitcoin развернулся вниз и к 18:59 мск подешевел более чем на 400 долларов, до 3,998 тысячи долларов. На других биржах также наблюдается падение Bitcoin. В частности, на бирже BitStamp курс криптовалюты на 19:00 мск падал на 6,1% — до 3,994 тысячи долларов, на Poloniex – на 6,04%, до 3,99 тысячи долларов.

При этом курс других криптовалют также преимущественно падает. Так, Ethereum дешевел на Bitfinex на 18:55 мск на 6,17% — до 279,4 доллара, курс Ripple на этой же бирже снижался на 6,62% — до 15,65 цента. Курс Bitcoin Cash снижался незначительно (на 0,07%) — до 295,8 доллара.

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Капитализация рынка криптовалют, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, в целом по состоянию на 18:56 мск вторника составила почти 133 миллиарда долларов. Первое место традиционно занимает Bitcoin (BTC): его капитализация оценивается в 67 миллиардов долларов (50,3% всего рынка криптовалют). На втором месте держится Ethereum с капитализацией 26,8 миллиарда долларов. На третьем месте — криптовалюта Ripple с капитализацией в 6,2 миллиарда долларов, на четвертом — Bitcoin Cash (почти 4,9 миллиарда долларов).

Самыми быстрыми темпами из первой сотни криптовалют, по данным Coinmarketcap.com, растет ReddCoin: за последние 24 часа она выросла на 58,8%, а также Ark — на 45,9%.

Многие страны открыли свои рынки для криптовалют, однако российские власти с осторожностью подходят к этому вопросу. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать ли их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.