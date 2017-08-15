Наталья Касперская открыла первый заграничный офис InfoWatch

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Группа компаний InfoWatch (специализируется в области информбезопасности) открыла свое представительство в Дубае — InfoWatch Gulf — для расширения присутствия на рынках стран Ближнего Востока, говорится в пресс-релизе компании.

Как поясняли РИА Новости в InfoWatch, это первый "полноценный" офис за рубежом. Возглавит новую компанию руководитель по развитию бизнеса ГК InfoWatch на Ближнем Востоке Кристина Танцюра. В дубайский офис войдут российские инженеры, а также местные специалисты, в том числе исполнительный технический директор, специалисты в области продаж, административный персонал.

"Перед ближневосточным представительством стоит задача выстроить комплексное присутствие в регионе, учитывающее прямое взаимодействие с заказчиками и партнерами. Мы ориентируемся на организации государственного и финансового секторов, а также крупные интегрированные холдинги", — приводятся в сообщении слова Танцюры.

В марте ГК InfoWatch привлекла средства со стороны Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), продав 3,5% акций компании. В частности, инвестиции планировалась направить на открытие офисов компании на ключевых рынках сбыта, включая страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

ГК InfoWatch основана Натальей Касперской в 2003 году. В 2007 году InfoWatch стала полностью самостоятельной организацией и сегодня объединяет такие бренды как InfoWatch, Kribrum, Attack Killer, EgoSecure, Appercut, Cezurity и Taiga.