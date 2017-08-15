Суд назначил на 19 сентября рассмотрение по существу иска "Югры" к ЦБ

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 19 сентября основные слушания по заявлению банка "Югра", входившего в топ-30 в России по величине активов, с требованием признать незаконными решения ЦБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Заявление поступило в арбитраж 24 июля. Представители собственников "Югры" просят признать незаконными приказы ЦБ, которыми он с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка и возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции его временной администрации сроком на полгода. Как пояснял тогда зампред ЦБ Василий Поздышев, причиной стали признаки недостоверности отчетности банка, подозрения в выводе активов и манипуляциях с вкладами. Позднее, с 28 июля, регулятор отозвал у "Югры" лицензию.

В арбитражный суд Москвы на предварительные слушания во вторник пришли более 50 вкладчиков "Югры", большая часть из них не поместились в зал заседаний. Слушания начались с задержкой из-за того, что судебным приставам пришлось наводить порядок около зала заседаний. В последнее время ни одно банкротство банка не вызывало такого ажиотажа в здании арбитражного суда.

Позиции сторон

В качестве основных причин отзыва лицензии ЦБ назвал: финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила почти 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение банком введенных в отношении него ограничений. Спасение "Югры" регулятор счел невозможным: необходимое для санации финансирование при самой оптимистичной оценке превысило бы страховые выплаты по вкладам. Отрицательный капитал "Югры" на 22 июля составил 7,04 миллиарда рублей.

Со своей стороны ЦБ уже подал в арбитраж Москвы заявление о банкротстве "Югры", его рассмотрение назначено на 27 октября.

Вместе с тем основной владелец банка "Югра" Алексей Хотин (контролирует 52,5% капитала) и экс-менеджмент кредитной организации ранее сообщили РИА Новости, что готовят новые иски в суд. В частности, бывший президент банка Алексей Нефедов назвал несоответствующими действительности указанные Центробанком причины отзыва лицензии.

По данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк занимал 29-е место в списке российских банков, с активами в размере 322,9 миллиарда рублей.

Роль Генпрокуратуры

Суд во вторник отклонил ходатайство "Югры" о привлечении к делу в качестве третьего лица Генпрокуратуры. Заявитель мотивировал свою просьбу тем, что надзорное ведомство опротестовало приказы ЦБ, которые оспаривает банк. Судья Максим Кузин пояснил, что Генпрокуратура и так наделена правом участвовать в судебном разбирательстве.

Генпрокуратура 19 июля потребовала отменить приказы ЦБ, а также направила АСВ предостережение о недопустимости выплат вкладчикам "Югры". ЦБ на следующий день разъяснил Генпрокуратуре свою позицию, а выплаты страховки по вкладам продолжились. О реакции надзорного ведомства на ответ ЦБ не сообщалось.

Суд во вторник также отклонил ходатайство об истребовании у ЦБ плана оздоровления "Югры", который был принят накануне ввода временной администрации.