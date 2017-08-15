Власти Германии выделят 150 миллионов евро на поддержку Air Berlin

БЕРЛИН, 15 авг – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Правительство ФРГ приняло решение о предоставлении авиакомпании Air Berlin кредита на сумму в 150 млн евро для выполнения обязательств перед пассажирами в летний период после запуска процедуры банкротства, заявил глава Минтранса ФРГ Александер Добриндт.

Заявление министра в прямом эфире транслирует немецкий телеканал N24

"Чтобы поддержать в этой ситуации полетную деятельность Air Berlin, федеральное правительство приняло решение о предоставлении переходного кредита в размере 150 млн евро", — сказал министр, добавив, что таким образом "полетная деятельности авиакомпании будет осуществляться в полном объеме" в отношении десятков тысяч пассажиров, на руках у которых в "горячий летний период" есть авиабилеты компании.

Ранее агентство DPA сообщило о запуске процедуры банкротства второй по величине авиакомпании Германии.